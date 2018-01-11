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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'ta hazırlıklar sürdü! ve Tosic katılmadı

    Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü! Pepe ve Tosic katılmadı

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon, dayanıklılık ve pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmanın ardından Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, , ve şut çalışması yaptı.

    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ile , antrenmanda yer almadı. Dört günden bu yana idmanlara katılmayan Adriano Correia ise takımla çalıştı.

    Antrenmanı Kulübü İkinci Başkanı de izledi.

    Öte yandan, siyah-beyazlıların antrenmanını Fethiye Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de tribünden takip etti. Ahmet Nur Çebi, tribüne giderek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:26
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