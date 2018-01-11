Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü! Pepe ve Tosic katılmadı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon, dayanıklılık ve pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.





Antrenmanın ardından Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe ile Dusko Tosic, antrenmanda yer almadı. Dört günden bu yana idmanlara katılmayan Adriano Correia ise takımla çalıştı.





Antrenmanı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Öte yandan, siyah-beyazlıların antrenmanını Fethiye Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de tribünden takip etti. Ahmet Nur Çebi, tribüne giderek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.