Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon, dayanıklılık ve pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür kale maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanın ardından Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül şut çalışması yaptı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe ile Dusko Tosic, antrenmanda yer almadı. Dört günden bu yana idmanlara katılmayan Adriano Correia ise takımla çalıştı.
Antrenmanı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.
Öte yandan, siyah-beyazlıların antrenmanını Fethiye Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de tribünden takip etti. Ahmet Nur Çebi, tribüne giderek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:26
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü! Pepe ve Tosic katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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