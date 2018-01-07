Podolski'den Beşiktaş - Bayern yorumu

Almanya Milli Takımının oyuncusu ve iki sezon da Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lukas Podolski, Şanlıurfalı Salih ve Metin Dağ kardeşler ile Köln'de döner büfesi açtı. Yüzlerce Podolski hayranı, Clodwig Meydanı'ndaki 'Mangal Döner and Lukas Podolski' adlı büfenin açılışından saatler önce toplandı. Düzenlenen basın toplantısının ardından Lukas Podolski hayranlarına döner dağıttı. Futbol kariyerini şu an Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Podolski ayrıca hayranlılarıyla öz çekim yaparak forma imzaladı.



PODOLSKİ'DEN BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI YORUMU

Geçmişte Bayern Münih, Arsenal, 1. FC Köln ve İnter Milan gibi kulüplerde oynayan başarılı futbolcu Lukas Podolski, döneri uzun zamandır severek yediğini söyledi. Dönerin Almanya'da bir gelenek haline geldiğini ifade eden Podolski, kendisinin tavuk döner sevdiğini de dile getirdi. Podolski yaptığı açıklamada İstanbul'u özlediğini ve orada iki güzel yıl geçirdiğini ayrıca İstanbulda çok sayıda arkadaşının olduğunu belirtti. Lukas Podolski, Şampiyonlar Liginde karşılaşacak olan Beşiktaş ile Bayer Münih maçı içinse şu yorumu yaptı: "Beşiktaş şimdiye kadar iyi oynadı, şaşılacak derecede iyi. Ama dünyanın en iyi takımı Bayern Münih ile karşılaşacak. Biraz zor ama İstanbul'daki atmosfer için heyecanlıyım. İnanıyorum ki, Bayern için yeni ve çok sıcak bir atmosfer. Sonunda heyecanlı olacak."



PODOLSKİ BİZİM MÜŞTERİMİZDİ

Podolski'nin ortağı ve Weidengasse'daki Mangal Restoranın sahibi Salih Dağ ise projenin nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: "Biz zaten 20 yıldır gastronomi alanındayız. Podolski de bizim müşterimizdi Kalitemizi biliyor ve sürekli memnun ayrılıyordu. Konuştuk ve ortak bir iş yapalım fikri doğdu."