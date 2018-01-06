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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    : Çok sert maçlar olacak!

    Thomas Müller: Çok sert maçlar olacak!

    'ın Şampiyonlar Ligi 16 turunda karşılaşacağı 'in yıldız futbolcularından , tur şanslarını değerlendirdi.

    Alman basınına açıklamalarda bulunan Müller, " ile yapacağımız karşılaşmalar gerçekten çok sert olacak. Beşiktaş kaliteli bir takım ancak bizim de hedefimiz kesinlikle tur atlamak. Sürprize açık değiliz!" ifadelerini kullandı. formasıyla bu sezon 20 maça çıkan , 4 gol, 6 asistle 10 gole katkıda bulundu. İki takım arasındaki ilk maç 20 Şubat Salı günü 22.45'te, rövanş ise 13 Mart Çarşamba saat 20.00'de oynanacak.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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