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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Keyifler yerinde

    Keyifler yerinde
    İkinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden 'ta futbolcuların dün sabah antrenmanındaki eğlenceli tavırları damga vurdu. , özellikle genç oyuncular Alpay ve Fatih'e yakın ilgi gösterip iki futbolcuya da pozisyon almaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle futbolcuların keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Sakatlığını yavaş yavaş atlatan , fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. İzinli futbolcular da kampa katıldı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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