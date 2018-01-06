Harekat başladı
Cenk Tosun’un boşluğunu dolduracak forvet adayları netleşti: Güneş’in “Bedava gelirse olabilir” dediği Balotelli için Quaresma ve Pepe tecrübeli teknik adama baskı yapıyor. L. City’nin golcüsü Slimani için ikinci kez kiralama teklifi yapıldı. Taraftarlar da ‘Come To Beşiktaş’ çağrısı yapıyor. Göztepe’nin yıldızı Jahovic, gündeme son gelen isim oldu Sezon sonu sözleşmesi bitecek olması yönetimi cezbediyor. Kızılyıldız’da forma giyen Boakye de listeye dahil edilirken Ba’nın sağlam raporu getirmemesi ise sıkıntı yarattı
MARİO BASKISI ÇOK
Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı "Balotelli bedava gelirse olabilir" açıklamasına rağmen İtalyan forvet listenin ilk sırasındaki koruyor. Nedeni de Güneş'in aynı toplantıda sarf ettiği "Başkan belki inadına gider, alır" sözleri oldu. Uzaktan şutları, önde top tutması, bitiriciliği, uzun top oynamayı sevmesi, koşu yoluna pas atmayı becermesi, endirekt toplarda tehlikeli olması da Güneş'in Balotelli'ye yazdığı artılar ama disiplin sorunu Güneş'in gözünü korkutuyor. Bu arada Quaresma ile Pepe de, Güneş'i, Balotelli için ikna etmeye çalışıyor.
SLİMANİ'DE 2. PERDE
Leicester City'nin yedek golcüsü İslam Slimani için sezon sonuna kadar kiralama teklifini yapan ve ilk etapta red cevabı alan yönetim, Şenol Güneş'in bu oyuncuda ısrar etmesi nedeniyle Leicester'a yeni bir teklif daha sundu. Leicester'ın hocası da, "Elimde çok forvet var, birini satabiliriz" açıklaması yaptı. Görüşmeler devam ederken, taraftar da mesajlarıyla oyuncuya baskı yapıyor. Slimani'nin hesabında onbinlerce "Come to Beşiktaş" mesajı atılmış durumda. 30 yaşındaki Cezayirli Geçen sezon 8, bu sezon ise 1 gol atabildi.
ADİS JAHOVİC SÜRPRİZİ
Slimani'nin ardından listeye dahil son isim Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic oldu. Transfer komitesi, İzmir ekibinin yükselen yıldızı Jahovic için zemin arayışını sürdürüyor. Bu sezonun ilk yarısında 14 gol atan 1.91 boyundaki Makedon forvet Jahovic'in 6 ay sonra sözleşmesinin bitiyor olması transfer girişimini cazip kılan bir durum. Fikret Orman ve transfer komitesi Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Jahovic için Göztepe'nin kapısını çalacak ve uygun bir bedel ile transferi bitirmeye çalışacak.
SON DAKİKADA BOAKYE
Uzun zamandır gündemde olan Demba Ba'nın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesini bekleyen siyah-beyazlıların, Senegalli yıldızın hala İstanbul'a gelmemesi üzerine bu transfere artık soğuk bakmaya başladıkları ifade edildi. Bu arada Kızılyıldız'da forma giyen Richmond Boakye için de düğmeye basıldı. Geçen Ocak ayında Kızılyıldız'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu forvetin yanı sıra her iki kanatta da forma giyiyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Boakye, Gana milli takımı formasıyla 13 maçta 5 gole imza attı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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