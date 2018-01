Harekat başladı

'in isteği doğrultusunda bir golcü transfer etmek isteyen siyah- beyazlıların transfer komitesi çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. İki gün boyunca İngiltere 'de hemtransferini sonlandıran hem de santrfor görüşmeleri yapan Başkan Orman ve yöneticiler, tecrübeli teknik direktörün önüne listeyi koydu. Listede kimler var:(Nice), Leicester City ), Göztepe ),(boşta) ve(Kızılyıldız). Şenol Güneş 'in önceki gün yaptığı "bedava gelirse olabilir" açıklamasına rağmen İtalyan forvet listenin ilk sırasındaki koruyor. Nedeni de Güneş'in aynı toplantıda sarf ettiği "Başkan belki inadına gider, alır" sözleri oldu. Uzaktan şutları, önde top tutması, bitiriciliği, uzun top oynamayı sevmesi, koşu yoluna pas atmayı becermesi, endirekt toplarda tehlikeli olması da Güneş'inyazdığı artılar ama disiplin sorunu Güneş'in gözünü korkutuyor. Bu aradailede, Güneş'i, Balotelli için ikna etmeye çalışıyor.LeicesterCity'nin yedek golcüsü İslamiçin sezon sonuna kadar kiralama teklifini yapan ve ilk etapta red cevabı alan yönetim, Şenol Güneş'in bu oyuncuda ısrar etmesi nedeniyle Leicester'a yeni bir teklif daha sundu. Leicester'ın hocası da, "Elimde çok forvet var, birini satabiliriz" açıklaması yaptı. Görüşmeler devam ederken, taraftar da mesajlarıyla oyuncuya baskı yapıyor. Slimani'nin hesabında onbinlerce "" mesajı atılmış durumda. 30 yaşındaki Cezayirli Geçen sezon 8, bu sezon ise 1 gol atabildi.Slimani'nin ardından listeye dahil son isim Göztepe'nin golcüsüoldu. Transfer komitesi, İzmir ekibinin yükselen yıldızıiçin zemin arayışını sürdürüyor. Bu sezonun ilk yarısında 14 gol atan 1.91 boyundakiforvet Jahovic'in 6 ay sonra sözleşmesinin bitiyor olması transfer girişimini cazip kılan bir durum.ve transfer komitesi Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Jahovic için Göztepe'nin kapısını çalacak ve uygun bir bedel ile transferi bitirmeye çalışacak.Uzunzamandır gündemde olan'nın İstanbul 'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesini bekleyen siyah-beyazlıların, Senegalli yıldızın hala İstanbul'a gelmemesi üzerine bu transfere artık soğuk bakmaya başladıkları ifade edildi. Bu arada Kızılyıldız'da forma giyeniçin de düğmeye basıldı. Geçen Ocak ayındatransfer olan 24 yaşındaki oyuncu forvetin yanı sıra her iki kanatta da forma giyiyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan, Gana milli takımı formasıyla 13 maçta 5 gole imza attı.