Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!

.Cenk Tosun "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her "başarı" başlığında" diye başladığı mesajını, "Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz. Hakkınızı helal ediniz" diye bitirdi.



