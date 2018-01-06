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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    , taraftarına veda etti!

    Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!

    'tan ekiplerinden 'a transfer olan kendi sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı.

    . "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her "başarı" başlığında" diye başladığı mesajını, "Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz. Hakkınızı helal ediniz" diye bitirdi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:19
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