Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı.
.Cenk Tosun "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her "başarı" başlığında" diye başladığı mesajını, "Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz. Hakkınızı helal ediniz" diye bitirdi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:19
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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