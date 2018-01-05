Bakan Şimşek’ten ‘teşekkür’ mesajı
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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