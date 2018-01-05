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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Bakan Şimşek’ten ‘teşekkür’ mesajı

    Bakan Şimşek’ten ‘teşekkür’ mesajı
    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, 'ın futbolcusu 'un 'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını belirterek teşekkür etti. Şimşek, " ve 'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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