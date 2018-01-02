Beşiktaş toplanıyor!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan maçtan sonra tatile çıkan futbolcular, 5 günlük iznin ardından yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek'e geçecek.

Beşiktaş, kamptaki ilk antrenmanı saat 18.00'de yapacak.