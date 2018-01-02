 Beşiktaş toplanıyor! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Beşiktaş toplanıyor!

    Beşiktaş toplanıyor!

    Beşiktaş, 'in ikinci devresi için yarın Antalya'da kampa girecek.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan maçtan sonra tatile çıkan futbolcular, 5 günlük iznin ardından yarın BJK 'nde toplanacak. Teknik direktör yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek'e geçecek.

    Beşiktaş, kamptaki ilk antrenmanı saat 18.00'de yapacak.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:44
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