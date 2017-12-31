 Dubai’ye tatile gitti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Dubai’ye tatile gitti

    Dubai’ye tatile gitti
    Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Everton ile olan pazarlıkları kıran kırana sürerken, golcü oyuncu yılbaşını geçirmek üzere Dubai'ye tatile gitti. Eşi Ece Tosun ile birlikte dün ünlü tatil bölgesine giden havaalanında Beşiktaşlı taraftarların isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi. Cenk'in taraftarların ısrarlı sorularına karşın Everton'a transferiyle ilgili herhangi bir açıklamama yapmaması dikkat çekti. Golcü oyuncu için İngiliz ekibinin yanı sıra İnter de devreye girmişti.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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