 Kartal'da öncelik Demba Ba'nın – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kartal'da öncelik 'nın

    Kartal'da öncelik <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a>'nın

    Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya varan ve bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak olan 'ın hedefinde eski golcüsü var. Siyah-beyazlıların gündemindeki diğer isim de Gignac.

    Premier Lig ekiplerinden Everton ile Cenk Tosun transferinde anlaşmaya varan ve bu transferi yılbaşından sonra açıklamayı planlayan 'ın gündeminde yine transfer var. Cenk'in takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet hattına takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda hedef eski golcüsü .

    Başkan Fikret Orman, yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in yanı sıra kadrodaki birçok futbolcunun çok sevdiği yıldız golcüyü kadrosuna dahil etmek isteyen , Cenk Tosun transferinin ardından bu futbolcu için girişimlerini hızlandıracak. Cenk'in transferinin ardından birinci forvet olarak Negredo düşünülürken, bu bölgeye yapılacak olan transfer, İspanyol golcüye alternatif bir isim olacak. Daha önce forması giyen, ardından da Çin'e transfer olan , geçtiğimiz sezon ortasında siyah-beyazlı ekibe devre arasında kiralık olarak gelmiş ve yarım sezon kadroda yer almıştı. 'la şampiyonluk yaşayan için Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için, " bizim evladımızdır. Eğer şartlar uygun olursa tekrar kadroya katmak isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

    Rota yeniden Gignac'a dönebilir
    Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen Demba Ba'nın sözleşmesi haziran ayında son bulacak. Çin'de liglerin bitmiş olması da, Beşiktaş'ın bu transferi bonservissiz olarak tamamlaması anlamına geliyor. Ancak yönetimdeki tek soru işareti Demba Ba'nın sakatlığı. Çin'de ayağı kırıldıktan sonra uzun süren tedaviler sonrasında sahalara geri dönen Senegalli yıldız, ardından ilk maçına Beşiktaş formasıyla çıkmıştı. Temmuz ayından bu yana sakat olan Demba Ba'nın sahalara dönüş tarihi bilinmiyor.

    Bu futbolcuyla ilgili olarak raporları inceletecek olan siyah-beyazlı yönetim, transferi raporların sonuçlarına göre bitirecek. Demba Ba transferinde pürüz çıkması halinde rota tekrar Meksika'ya çevrilecek. Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Gignac'ı tekrar gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun'dan gelecek olan parayı, bu futbolcunun bonservisinde kullanabilir. Önceliğini Demba Ba'ya veren yöneticiler, Ba transferi olumsuz sonuçlanırsa Meksika ekibinin kapısını çalacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:52
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