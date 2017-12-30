 Gurur duyuyoruz – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gurur duyuyoruz

    Gurur duyuyoruz

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ’un İngiltere’ye transferi için “Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla bunu hak ediyor” yorumunu yaptı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne geçerek bölgedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelirken; burada hem hem de 'dan övgüyle bahsetti. Türk sporunda 2017 yılında önemli gelişmeler olduğuna değinen Bak, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk milletini gururlandırıyor. Grubunu lider bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bayern Münih ile eşleştiler. Tabiki şampiyon olmak için şampiyonu yenmeniz lazım. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.



    BUNU KESiNLiKLE HAK ETTİ
    Bakan Bak, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transferi konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği performansla böylesine önemli bir transferi hak etti. Böyle sporcuların sayısının artmasını arzu ederiz. Türk sporunun, altyapıya yatırım yaparak kendi sporcularını büyük kulüplere göndermesi çok daha gurur verici. Beşiktaş camiası adına, onun adına gurur duyduk. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder."

    Sevinç de var, hüzün de
    Sporda 2017'nin sevinçli ve hüzünlü dönemleri olduğunu belirten Bakan Osman Bak şu ifadeleri kullandı: "Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması çok gurur verici. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gidemeyişi bizleri üzdü. Güreşçilerimiz de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli başarılar elde edeceklerdir."

    Türkiye için çalışıyoruz
    Bakan Osman Aşkın Bak, "2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun" diyerek şunları söyledi: "Ülkemizin güçlü olması için, büyüyen, gelişen Türkiye için çalışıyoruz, çalışacağız. 2018 inşallah başarılı bir yıl olur. Ülkemizde hakikaten zor şartlar içerisinde önemli süreçlerden geçtik ama dimdik ayakta durduk."
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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