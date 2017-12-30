Gurur duyuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cenk Tosun’un İngiltere’ye transferi için “Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla bunu hak ediyor” yorumunu yaptı
BUNU KESiNLiKLE HAK ETTİ
Bakan Bak, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transferi konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği performansla böylesine önemli bir transferi hak etti. Böyle sporcuların sayısının artmasını arzu ederiz. Türk sporunun, altyapıya yatırım yaparak kendi sporcularını büyük kulüplere göndermesi çok daha gurur verici. Beşiktaş camiası adına, onun adına gurur duyduk. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder."
Sevinç de var, hüzün de
Sporda 2017'nin sevinçli ve hüzünlü dönemleri olduğunu belirten Bakan Osman Bak şu ifadeleri kullandı: "Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması çok gurur verici. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gidemeyişi bizleri üzdü. Güreşçilerimiz de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli başarılar elde edeceklerdir."
Türkiye için çalışıyoruz
Bakan Osman Aşkın Bak, "2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun" diyerek şunları söyledi: "Ülkemizin güçlü olması için, büyüyen, gelişen Türkiye için çalışıyoruz, çalışacağız. 2018 inşallah başarılı bir yıl olur. Ülkemizde hakikaten zor şartlar içerisinde önemli süreçlerden geçtik ama dimdik ayakta durduk."
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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