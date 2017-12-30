 Cenk Tosun, Londra'ya gitti – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    , 'ya gitti

    Cenk Tosun, Londra'ya gitti

    Everton ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaşlı oyuncu ile eşi , 'nin kentine gitti.

    'ın yıldız oyuncusu , eşi ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 'ya gitti. Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.



    Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:02
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