Cenk Tosun, Londra'ya gitti
Everton ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun, İngiltere'nin Londra kentine gitti.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti. Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Cenk Tosun ve eşinin Londra'ya yalnızca tatil amacıyla gittiği öğrenildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:02
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
Cenk Tosun, Londra'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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