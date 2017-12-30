İngiliz ekibi Everton'ın Cenk Tosun için Beşiktaş'a sadece 25 milyon Euro teklif etmediği ortaya çıktı.
BONUSLAR
Everton'ın Cenk'i almak için 25 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 15, takımın sezon sonu ligdeki sıralaması ve Cenk'in attığı gol sayısı, oynayacağı maç sayısına göre de bonuslar teklif ettiği ortaya çıktı.
KARARI BAŞKAN VERECEK
Everton'ın yaptığı bu teklif karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Başkan Fikret Orman'ın bonservis bedelinin daha da yükselmesini beklediği gelen bilgiler arasında.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:51
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
crm iyi bir fenerbahçeli ama fenerin bu kadrosunda oynayacak formda değil.yazık almanyanın 2. lig takımı istiyor.çok çalışmalı.boşa para verildi
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 9
Yorum
salim 10 milyondan fazla etmez kadroya bile girmekte zorlanır fos transfer
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
fb trabzon boşuna göndermedi.bjk yi kazıklıyacaktı kabak fb ye patladı.hep sakat.yalan oynayamadığı için .sakat futbolcuyu almanlar niye alsın.
İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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