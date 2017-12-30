 İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İşte 'ın 'a yaptığı teklifin ayrıntısı

    İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı

    İngiliz ekibi 'ın için 'a sadece 25 milyon Euro teklif etmediği ortaya çıktı.

    BONUSLAR
    'ın Cenk'i almak için 25 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 15, takımın sezon sonu ligdeki sıralaması ve Cenk'in attığı gol sayısı, oynayacağı maç sayısına göre de bonuslar teklif ettiği ortaya çıktı.

    KARARI BAŞKAN VERECEK
    Everton'ın yaptığı bu teklif karşısında 'ın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Başkan Fikret Orman'ın bonservis bedelinin daha da yükselmesini beklediği gelen bilgiler arasında.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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