İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı

BONUSLAR

Everton'ın Cenk'i almak için 25 milyon Euro'nun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 15, takımın sezon sonu ligdeki sıralaması ve Cenk'in attığı gol sayısı, oynayacağı maç sayısına göre de bonuslar teklif ettiği ortaya çıktı.



KARARI BAŞKAN VERECEK

Everton'ın yaptığı bu teklif karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Başkan Fikret Orman'ın bonservis bedelinin daha da yükselmesini beklediği gelen bilgiler arasında.