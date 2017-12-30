Şenol Güneş zamanında söylemiş

İşte rekabetten yılmayan, çalışmaktan vazgeçmeyen ve sonunda zirveye yerleşen bir golcünün, Cenk Tosun'un başarı hikayesi... Ve bu hikaye, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun'la ilgili daha önce söylediği sözleri yeniden akıllara getirdi...