Carvalhal Swansea City’de
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:29
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Eren Derdiyok'a vize yok!
Toplam 5
Yorum
kara murat gönder gitsin işte iseteyen de var.
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Fırtına'ya Jamaikalı sol bek
Toplam 3
Yorum
erol yaşı kaç ? 33 ten aşağı ise olmaz.hahahaa
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