 4 milyon Euro’dan 4 senelik imza – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    4 milyon Euro’dan 4 senelik imza

    4 milyon Euro’dan 4 senelik imza
    , 'dan vazgeçmiyor... İngiliz ekibi milli futbolcuyu transfer etmek için ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Everton, Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kararını bekliyor. Bir hafta önce Siyah Beyazlılar ile temasa geçen İngiliz ekibi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor. Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, transferi 20 milyon Euro seviyesinde tamamlamayı planlıyor. Cenk ile görüşen başkan , durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı.

    CRYSTAL PALACE'I İSTEMEDİ
    Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman'a iletti. İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk'e yıllık 4 milyon euro ücret önerecek. Anlaşmanın sağlanması halinde 'ye gidecek olan Cenk, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Son karar ise Orman-Güneş zirvesinin ardından verilecek.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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