Kupa hazırlığı devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün sabah Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yaptı. Isınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.