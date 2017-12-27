 Boş sözleşmeye imzayı atarım! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Boş sözleşmeye imzayı atarım!

    Boş sözleşmeye imzayı atarım!
    Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi. Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz aldığını, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Ayrıca paranın kendisi için sorun olmadığını, istenmesi halinde boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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