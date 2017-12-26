 Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

    Beşiktaş, Domagoj Vida'yla ilgili beklenen transfer açıklamasını yaptı.

    Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferi resmiyet kazandı. Oyuncuya görüşmelere başlandığını duyuran Siyah beyazlılar, bir de 'CometoBeşiktaş' videosu yayınladı. Video'da Vida'ya Cenk Tosun 'CometoBeşiktaş' dedi. Vida ise 'Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum' diyerek yanıt verdi.

    İşte siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan resmi açıklama:

    Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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