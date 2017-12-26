Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Domagoj Vida'yla ilgili beklenen transfer açıklamasını yaptı.
İşte siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan resmi açıklama:
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 18:49
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Gös'TERİM' 4
Toplam 4
Yorum
öğretici bu kadroya belhanda faydasızının, gereksizinin yerine sneijder gelirse, uzak ara şampiyon oluruz !
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 9
Yorum
Gerçek Galatasaraylı Yatarak ne demek adam çok iyiydi aslanlar gibi de oynadı sen hangi Eboueyi izledin acaba?
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 5
Yorum
karakartal şaka mı yapıyorsunuz bu adam antepte tek başın neler yapıyordu oynamaya ihtiyacı var. çekicen q7'yi kenara koyucaksın orkanı bu kadar basit.
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