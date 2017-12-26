Beşiktaş basına kapalı çalıştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.
Takım halinde ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de basına kapalı olarak devam edecek.
DÜNKÜ İDMANDAN GÖRÜNTÜLER...
İŞTE İDMANDAN KARELER...
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:51
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Gös'TERİM' 4
Toplam 4
Yorum
öğretici bu kadroya belhanda faydasızının, gereksizinin yerine sneijder gelirse, uzak ara şampiyon oluruz !
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 9
Yorum
Gerçek Galatasaraylı Yatarak ne demek adam çok iyiydi aslanlar gibi de oynadı sen hangi Eboueyi izledin acaba?
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 5
Yorum
karakartal şaka mı yapıyorsunuz bu adam antepte tek başın neler yapıyordu oynamaya ihtiyacı var. çekicen q7'yi kenara koyucaksın orkanı bu kadar basit.
Beşiktaş basına kapalı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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