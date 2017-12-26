Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Son haftaların eleştirilen ismi Ricardo Quaresma instagram hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo Quaresma'nın sosyal medya paylaşımı, "Takıma veda ediyor" şeklinde algılandı. Kupalı bir fotoğrafını paylaşan Quaresma, altına da şu notu düştü: "Her şey için teşekkürler"
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
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''Arda, G.Saray'a gelebilir!''
Toplam 4
Yorum
Aslan TERIME TAVRIM SUDAN SEBEBLERLE TAKIMI TERK ETMESI VE GSARAYIN ELEMANI KELIMESINI KENDINE YAKISTIRMAMASIYDI ARDA ISE KENDI SILMISTI GSARAYI !
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 7
Yorum
fener emekliliğin tadını çıkıyor kendine tavla okey hobisi bulmuş nasıl olsa sözleşme sağlam parasınıda alıyor bu sözleşmeyi yapanlar düşünsün
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"Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabiliriz"
Toplam 1
Yorum
aslan fb baskılı oynarsa 3-1 yener istanbulsporu
Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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