 Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    veda mı ediyor? İşte o paylaşım

    <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a> veda mı ediyor? İşte o paylaşım

    Son haftaların eleştirilen ismi Ricardo instagram hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.

    Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo 'nın sosyal medya paylaşımı, "Takıma veda ediyor" şeklinde algılandı. Kupalı bir fotoğrafını paylaşan , altına da şu notu düştü: "Her şey için teşekkürler"


    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    veda mı ediyor? İşte o paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN