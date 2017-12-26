Orkan Çınar'a 2 talip!
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar’ın, Süper Lig’den talipleri olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın geniş kadrosunda sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği ile Göztepe'nin istediği öne sürüldü.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak bu iki takımdan birine gönderebilir.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:39
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
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