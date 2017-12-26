 Orkan Çınar'a 2 talip! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    'a 2 talip!

    Orkan Çınar'a 2 talip!

    'ın genç oyuncusu ’ın, Süper Lig’den talipleri olduğu iddia edildi.

    'ın geniş kadrosunda sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği ile Göztepe'nin istediği öne sürüldü.

    Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak bu iki takımdan birine gönderebilir.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:39
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