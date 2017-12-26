 Atiba'ya ülkesinden talip çıktı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Atiba'ya ülkesinden talip çıktı

    Atiba'ya ülkesinden talip çıktı

    Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip var.

    Siyah beyazlı ekibin orta sahasında güven veren performansıyla alkış alan Atiba Hutchinson'a Kanada ekibi Montreal Impact talip oldu.

    ABD futbol ligi MLS'de mücadele eden Montreal Impact!in defansa yönelik orta saha arayışında olduğu ve bu açığı da Beşiktaş'ın yıldız ismiyle kapatmayı hedeflediği öğrenildi.

    Bu teklifin futbolu ülkesinde bırakmak isteyen Atiba için iyi bir fırsat olduğu da kaydedildi.

    2010'da kurulan Montreal Impact maçlarını 20,801 kişi kapasiteli Saputo Stadyumu'nda oynuyot. Kanada ekibinde şu anda Piatti, Donadel ve eski Galatasaraylı Dzemaili gibi isimler forma giyiyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:36
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