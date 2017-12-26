Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip var.
Siyah beyazlı ekibin orta sahasında güven veren performansıyla alkış alan Atiba Hutchinson'a Kanada ekibi Montreal Impact talip oldu.
ABD futbol ligi MLS'de mücadele eden Montreal Impact!in defansa yönelik orta saha arayışında olduğu ve bu açığı da Beşiktaş'ın yıldız ismiyle kapatmayı hedeflediği öğrenildi.
Bu teklifin futbolu ülkesinde bırakmak isteyen Atiba için iyi bir fırsat olduğu da kaydedildi.
2010'da kurulan Montreal Impact maçlarını 20,801 kişi kapasiteli Saputo Stadyumu'nda oynuyot. Kanada ekibinde şu anda Piatti, Donadel ve eski Galatasaraylı Dzemaili gibi isimler forma giyiyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 2
Yorum
bjk advers KULLANILMAYAN GÜÇ ! BU GÜCÜN BİRAN EVVEL DEVREYE SOKULMASI İÇİN ŞENOL HOCANIN KEYFİNİ BEKLİYORUZ !
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 4
Yorum
ncicek hemen gonderin..o bplgede ck yogunluk var. ve yaslandı artık
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Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i
Toplam 1
Yorum
bjk advers Son yılların en çekişmeli LİGİNİ değil en çekilen takımı BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUZ !
Atiba'ya ülkesinden talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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