 Cenk Tosun’a 20 milyon euro az – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    ’a 20 milyon euro az

    Cenk Tosun’a 20 milyon euro az

    Cenk’in göndermek istemediklerini ifade eden Başkan Orman, “Böyle bir niyetimiz yok ama değeri de 20 milyon euro’dan daha fazla” dedi

    Bu sezon gösterdiği yüksek performansıyla, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren için siyah-beyazlılar farklı bir yol izliyor. Sezon başından Cristal Palace'dan gelen 1.25 milyon euro'luk teklifi kabul etmeyen Beşiktaş yönetiminin, Everton'un yaptığı 20 milyon euro'luk öneriye de sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün kendisine yöneltilen Cenk'in transferiyle ilgili soruları şöyle yanıtladı:

    TABLO DEĞiL Ki BU!
    "Cenk kıymetli bir kardeşimiz, bizim evladımızdır. Cenk önemli bir oyuncu, ancak bizim şu anda günd emimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok. Cenk burada çok mutlu ve biz de ondan çok memnunuz. Ayrıca Cenk'in değerinin 20 milyon euro'dan fazla olduğunu düşünüyorum. Borsaya çıkmış gibi, oyuncumuz bizim, tablo mu? Oyuncunun bir karakteri var. Cenk, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Beşiktaş, Avrupa'nın ilk 16 kulübünden bir tanesi. Herkes de burada kalmak istiyor."
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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