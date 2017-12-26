Cenk Tosun’a 20 milyon euro az
Cenk’in göndermek istemediklerini ifade eden Başkan Orman, “Böyle bir niyetimiz yok ama değeri de 20 milyon euro’dan daha fazla” dedi
TABLO DEĞiL Ki BU!
"Cenk kıymetli bir kardeşimiz, bizim evladımızdır. Cenk önemli bir oyuncu, ancak bizim şu anda günd emimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok. Cenk burada çok mutlu ve biz de ondan çok memnunuz. Ayrıca Cenk'in değerinin 20 milyon euro'dan fazla olduğunu düşünüyorum. Borsaya çıkmış gibi, oyuncumuz bizim, tablo mu? Oyuncunun bir karakteri var. Cenk, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Beşiktaş, Avrupa'nın ilk 16 kulübünden bir tanesi. Herkes de burada kalmak istiyor."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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