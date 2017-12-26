Arda'yı isterim ama kadroda yer yok
Arda Turan çok sevdiğim bir oyuncu. Ancak onun oynadığı bölgelerde şu anda çok fazla oyuncumuz var. Arda’ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok
DIŞARIDA HERKES DOST
Arda'nın, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin'le çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına da 'Kaptan' yazmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar "Arda Turan Beşiktaş'a geliyor mu yoksa?" görüşünü paylaşırken, Başkan Fikret Orman da, bu buluşma ile ilgili şu yorumu yaptı: "Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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