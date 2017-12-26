 Arda'yı isterim ama kadroda yer yok – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Arda'yı isterim ama kadroda yer yok

    Arda'yı isterim ama kadroda yer yok

    Arda Turan çok sevdiğim bir oyuncu. Ancak onun oynadığı bölgelerde şu anda çok fazla oyuncumuz var. Arda’ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer dönemiyle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken, adı son günlerde sık sık siyah-beyazlılarla gündeme gelen Arda Turan hakkında da konuştu. Arda'yı çok sevdiğini ayrıca çok da iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Başkan Orman, "Türk futbolunun da önemli bir markası. Oyuncu transfer etmekten önce mevcuttan en yüksek verimi almalıyız. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şey mevcut oyunculardan verim alabilmektir. Beşiktaş'ta Arda'nın oynadığı bölgelerde çok fazla oyuncumuz var. Beşiktaş forması nasip olsun isterim, ama şuanda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok" yorumunu yaptı.

    DIŞARIDA HERKES DOST
    Arda'nın, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin'le çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına da 'Kaptan' yazmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar "Arda Turan Beşiktaş'a geliyor mu yoksa?" görüşünü paylaşırken, Başkan da, bu buluşma ile ilgili şu yorumu yaptı: "Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok."
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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