Başkan ve Demba Ba'dan yeşil ışık

Beşiktaş'ta Demba Ba ismi yeniden transfer listesinin üst sıralarında yerini almayı başardı.

Başkan Fikret Orman, Senegalli forvet için, "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.



Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba'nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi.



Siyah beyazlı takım ile görüşme gerçekleştiren Demba Ba, twitter hesabında konumunu da 'BEŞİKTAŞ JK' olarak güncelledi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.