Başkan ve Demba Ba'dan yeşil ışık
Beşiktaş'ta Demba Ba ismi yeniden transfer listesinin üst sıralarında yerini almayı başardı.
Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba'nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi.
Siyah beyazlı takım ile görüşme gerçekleştiren Demba Ba, twitter hesabında konumunu da 'BEŞİKTAŞ JK' olarak güncelledi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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