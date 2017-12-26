 Mario Gomez parladı ama! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    parladı ama!

    Mario Gomez parladı ama!
    Beşiktaş Başkanı Orman, Wolfsburg'dan ayrılan için kısa ve öz bir açıklamada bulundu. Başkan Orman, eski golcüleri Gomez için "Mario, milli takım oyuncusuydu, parlayan yıldızdı. Babası ile alakalı telkinlerden dolayı gitti. Şimdi Stuttgart'ta, hayırlısı olsun" dedi.


    Jose Sosa'yı istemedik
    Fikret Orman, Trabzonsporlu Sosa için de taleplerinin olmadığını söyledi. Başkan Orman, "Sezon başında talebimiz olmadı, şu anda da Sosa gündemimizde değil. Orta sahamızda 6'nın üzerinde oyuncu var. Töre de gelecek. Oyuncu yoğunluğumuz var" diyerek Arjantinliyi veto etti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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