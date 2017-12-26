Mario Gomez parladı ama!
Jose Sosa'yı istemedik
Fikret Orman, Trabzonsporlu Sosa için de taleplerinin olmadığını söyledi. Başkan Orman, "Sezon başında talebimiz olmadı, şu anda da Sosa gündemimizde değil. Orta sahamızda 6'nın üzerinde oyuncu var. Töre de gelecek. Oyuncu yoğunluğumuz var" diyerek Arjantinliyi veto etti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:50
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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