 UEFA’dan dev destek – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    UEFA’dan dev destek

    UEFA’dan dev destek

    UEFA’nın, Talisca’yı “Şampiyonlar Ligi’nde 2017’nin en iyi çıkış yapan ilk 11’ine” yazması Başkan Fikret Orman’ın iştahını hayli kabarttı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın keyfi yerinde. UEFA'nın Talisca'yı "Şampiyonlar Ligi'nde 2017'nin en iyi çıkış yapan 11'ine" yazması, Başkan Orman'ın yüzünü güldürdü. Son dönemde 10 numara için Paqueta ve Stanciu isimleri ön plana çıkarken Benfica'nın beklendiği gibi Talisca'yı Ocak ayında istediği gibi 25 milyon euro'ya satabileceği fikrinin de önü açıldı. Böyle bir durumda Beşiktaş son iki sezonda Talisca için ödediği 2 milyon euro'dan toplam 4 milyon euro'luk kiralama bedelinin tamamı siyah-beyazlı takıma geri ödenecek.

    Ayrıca iki takım arasında yer alan, "Sözleşme süresi tamamlanmadan Talisca, üçüncü bir takıma satılırsa Beşiktaş'a % 20 prim verilir" maddesi de devreye girecek. Bu sayede Beşiktaş'ın kasasına 5 milyon euro daha girecek. Bu da Beşiktaş'ın 2 yıldır kiralık oynattığı Talisca'dan toplamda 9 milyon euro kazanması anlamına gelecek.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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