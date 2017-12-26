UEFA’dan dev destek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın keyfi yerinde. UEFA'nın Talisca'yıyazması, Başkan Orman'ın yüzünü güldürdü. Son dönemde 10 numara içinveisimleri ön plana çıkarken Benfica'nın beklendiği gibi Talisca'yı Ocak ayında istediği gibi'ya satabileceği fikrinin de önü açıldı. Böyle bir durumda Beşiktaş son iki sezonda Talisca için ödediği 2 milyon euro'dan toplamsiyah-beyazlı takıma geri ödenecek.Ayrıca iki takım arasında yer alan, "Sözleşme süresi tamamlanmadan Talisca, üçüncü bir takıma satılırsa" maddesi de devreye girecek. Bu sayede Beşiktaş'ın kasasınadaha girecek. Bu da Beşiktaş'ın 2 yıldır kiralık oynattığı Talisca'dan toplamdaanlamına gelecek.