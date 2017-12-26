UEFA’dan dev destek
UEFA’nın, Talisca’yı “Şampiyonlar Ligi’nde 2017’nin en iyi çıkış yapan ilk 11’ine” yazması Başkan Fikret Orman’ın iştahını hayli kabarttı
Ayrıca iki takım arasında yer alan, "Sözleşme süresi tamamlanmadan Talisca, üçüncü bir takıma satılırsa Beşiktaş'a % 20 prim verilir" maddesi de devreye girecek. Bu sayede Beşiktaş'ın kasasına 5 milyon euro daha girecek. Bu da Beşiktaş'ın 2 yıldır kiralık oynattığı Talisca'dan toplamda 9 milyon euro kazanması anlamına gelecek.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:51
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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