Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda konusunda "Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik" dedi.
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