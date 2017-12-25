 Talisca en iyi çıkış yapan 11’de – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Talisca en iyi çıkış yapan 11’de

    Talisca en iyi çıkış yapan 11’de
    UEFA, Devler Ligi'nde 2017'nin en iyi çıkış yakalayan oyuncularını belirledi. 24 yaş ve altındaki futbolcuların yer aldığı 11'de Beşiktaş'tan Anderson Talisca da yer aldı. Grup maçlarında 4 gol atan Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğu belirtildi.

    Ligde geçen sezonu arattı
    TALİSCA, Süper Lig'de ise geçen sezonki performansını arattı. Tecrübeli oyuncu, ilk yarıdaki 17 maçta da forma giyerken 3 gol, 3 asist üretti. Talisca geçen sezon ise aynı periyotta sakatlık nedeniyle 7 maçta oynarken, 5 kez ağları sarsıp, 1 de asist yapmıştı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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