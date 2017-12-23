 Hamburg, Tosic’i istedi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hamburg, Tosic’i istedi

    Hamburg, Tosic’i istedi
    Beşiktaşlı oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e Alman ekibinden teklif geldi. 32 yaşındaki Sırp oyuncuya Hamburg'dan menajerler aracılığıyla 2,5 milyon euro'luk bir teklif yapıldığı, ancak Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Güneş ile görüştükten sonra bu teklifi reddettiği belirtildi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:45
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