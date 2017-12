Cenk Tosun giderse Demba Ba yetmez

Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Cenk’in ayrılması durumunda Demba Ba’yı düşünüyor Ancak Şenol Güneş, Sengelli forveti yeterli bulmuyor

BEŞİKTAŞ'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan takviyelere çevrilirken, bir yandan da gidecekler-kalacaklar konusu gündemin ilk sırasına oturdu. Bu isimlerin başında da Cenk Tosun geliyor. İngiliz ekipleri, Kartal'ın gol makinesini takımlarına katmak için milyon poundları gözden çıkartırken; siyah-beyazlı yönetim de B planını hazırda tutuyor. Beşiktaş'ta tüm camianın Demba Ba'ya bir sempatisi bulunurken; Senegal Milli Takımı'nın Rusya kadrosunda yer almak isteyen golcü oyuncu da Beşiktaş'a gelmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.



Ancak geçen sezonun ikinci yarısında bonservis bedeli olmadan ve maaşını da Shangai tarafından ödenerek kadroya katılan Ba, sadece 24 dakika forma giymişti. Sakatlığı geçen ve yönetimin istediği sağlam raporlarını gönderen Demba Ba için Şenol Güneş ise çekimser, hatta negatife yakın bir tutum sergiliyor. Tecrübeli hoca, şu an gelse bile Pektemek'in arkasında 4'üncü santrfor olarak kalacak olan Senegalliye sıcak bakmıyor. Ayrıca Cenk Tosun satılırsa, her an sakatlanıp sezonu kapatma riski çok büyük olan Ba'ya da fazla güvenmiyor.