Cenk Tosun giderse Demba Ba yetmez
Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Cenk’in ayrılması durumunda Demba Ba’yı düşünüyor Ancak Şenol Güneş, Sengelli forveti yeterli bulmuyor
Ancak geçen sezonun ikinci yarısında bonservis bedeli olmadan ve maaşını da Shangai tarafından ödenerek kadroya katılan Ba, sadece 24 dakika forma giymişti. Sakatlığı geçen ve yönetimin istediği sağlam raporlarını gönderen Demba Ba için Şenol Güneş ise çekimser, hatta negatife yakın bir tutum sergiliyor. Tecrübeli hoca, şu an gelse bile Pektemek'in arkasında 4'üncü santrfor olarak kalacak olan Senegalliye sıcak bakmıyor. Ayrıca Cenk Tosun satılırsa, her an sakatlanıp sezonu kapatma riski çok büyük olan Ba'ya da fazla güvenmiyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
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hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
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vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
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Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
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