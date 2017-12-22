 Şenol Güneş: Kendimi kullandırmam... – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şenol Güneş: Kendimi kullandırmam...

    Şenol Güneş: Kendimi kullandırmam...

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir gazetede yer alan röportajında, milli takım süreciyle ilgili "Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifadenin maksadından farklı şekilde algılandığı açıkladı.

    Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda Güneş, "Bugün bir gazetede yer alan röportajdaki milli takım süreci ile ilgili yapmış olduğum açıklamanın içinde, 'Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara' şeklindeki ifade maksadından farklı şekilde algılanmıştır.
    Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir maksadı olmuştur. Herhangi bir yanlış anlamaya engel olmak adına kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş: Kendimi kullandırmam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN