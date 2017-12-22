Fellaini'de geri sayım

Beşiktaş'ta Fellaini konusunda son 48 saattir sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önceki gece Pascal Nouma'nın "Come to Beşiktaş" videosunda "" sözleri üzerine Fellaini de sosyal medya hesabından "Geliyorum" paylaşımı yapmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da Belçikalı oyuncunun hesabını sezon başında olduğu gibi mesaj yağmuruna tutmuştu. Ve yeni gelişmeler dün ortaya çıkmaya başladı.göre Bayern Münih'in Borussia Dortmund'la oynadığı Almanya Kupası maçını izleyemek için Almanya'ya giden başkanve yöneticilerin, ardından İngiltere'ye geçip'da oynayan 30 yaşındaki futbolcu ile son bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.Siyah-beyazlı yönetimin sorunsuz geçen toplantının ardından İngiliz ekibiyle de bir araya geldiği ve tarafların anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlı taraftarlar artık kısa süre içinde sürpriz bir video daha bekliyor. Öte yandançılgınlığına dün de devam eden Beşiktaşlı taraftarlar, orta saha oyuncunun fotoğrafının altınafazla yorum bıraktı.Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından endişe duyduğunu söylemişti. Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; "Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer için çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" açıklamasını yapmıştı.30 yaşında 1.94 boyundaki Fellaini, Premier Lig'in fizik gücü ve hava hakimiyeti en yüksek isimlerinden birisi. Hatta bu özellikleri nedeniyle eski kulübü Everton'da santrfor oynatıldığı bile olmuştu. Teknik kapasitesi yüksek bir isim olmasa da topu iyi saklaması ve kafa toplarındaki başarısıyla hücumda fayda sağlıyor. Takım savunmasında ise harika bir parça. İkili mücadele kazanma oranı çok yüksek. Pozisyon bilgisi yüksek, oyunu iyi okuyor. Rakibin pas kanallarını önceden seziyor. Tek soru işareti sakatlık sorunları. Bu sezon 2. kez sakatlandı ve Ocak ortasına kadar forma giyemeyecek