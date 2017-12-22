Fellaini'de geri sayım
Taraftarlar çağrı yaptı; Belçikalı orta saha ‘Geliyorum’ dedi. Bayern maçı için Almanya’ya giden başkan İngiltere’ye geçip ManU ile masaya oturdu. Ve Kartal artık Fellaini’yi bekliyor.
Beşiktaş'ta Fellaini konusunda son 48 saattir sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önceki gece Pascal Nouma'nın "Come to Beşiktaş" videosunda "Çağırdım dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor" sözleri üzerine Fellaini de sosyal medya hesabından "Geliyorum" paylaşımı yapmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da Belçikalı oyuncunun hesabını sezon başında olduğu gibi mesaj yağmuruna tutmuştu. Ve yeni gelişmeler dün ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Bayern Münih'in Borussia Dortmund'la oynadığı Almanya Kupası maçını izleyemek için Almanya'ya giden başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, ardından İngiltere'ye geçip Manchester United'da oynayan 30 yaşındaki futbolcu ile son bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.
55 BİNDEN FAZLA YORUM
Siyah-beyazlı yönetimin sorunsuz geçen toplantının ardından İngiliz ekibiyle de bir araya geldiği ve tarafların anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlı taraftarlar artık kısa süre içinde sürpriz bir video daha bekliyor. Öte yandan 'Come to Beşiktaş' çılgınlığına dün de devam eden Beşiktaşlı taraftarlar, orta saha oyuncunun fotoğrafının altına 55 binden fazla yorum bıraktı.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından endişe duyduğunu söylemişti. Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; "Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.
ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer için çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" açıklamasını yapmıştı.
Çelik adam Fellaini (Mini yorum: Rıdvan Aksu)
30 yaşında 1.94 boyundaki Fellaini, Premier Lig'in fizik gücü ve hava hakimiyeti en yüksek isimlerinden birisi. Hatta bu özellikleri nedeniyle eski kulübü Everton'da santrfor oynatıldığı bile olmuştu. Teknik kapasitesi yüksek bir isim olmasa da topu iyi saklaması ve kafa toplarındaki başarısıyla hücumda fayda sağlıyor. Takım savunmasında ise harika bir parça. İkili mücadele kazanma oranı çok yüksek. Pozisyon bilgisi yüksek, oyunu iyi okuyor. Rakibin pas kanallarını önceden seziyor. Tek soru işareti sakatlık sorunları. Bu sezon 2. kez sakatlandı ve Ocak ortasına kadar forma giyemeyecek
55 BİNDEN FAZLA YORUM
Siyah-beyazlı yönetimin sorunsuz geçen toplantının ardından İngiliz ekibiyle de bir araya geldiği ve tarafların anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlı taraftarlar artık kısa süre içinde sürpriz bir video daha bekliyor. Öte yandan 'Come to Beşiktaş' çılgınlığına dün de devam eden Beşiktaşlı taraftarlar, orta saha oyuncunun fotoğrafının altına 55 binden fazla yorum bıraktı.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından endişe duyduğunu söylemişti. Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; "Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.
ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer için çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" açıklamasını yapmıştı.
Çelik adam Fellaini (Mini yorum: Rıdvan Aksu)
30 yaşında 1.94 boyundaki Fellaini, Premier Lig'in fizik gücü ve hava hakimiyeti en yüksek isimlerinden birisi. Hatta bu özellikleri nedeniyle eski kulübü Everton'da santrfor oynatıldığı bile olmuştu. Teknik kapasitesi yüksek bir isim olmasa da topu iyi saklaması ve kafa toplarındaki başarısıyla hücumda fayda sağlıyor. Takım savunmasında ise harika bir parça. İkili mücadele kazanma oranı çok yüksek. Pozisyon bilgisi yüksek, oyunu iyi okuyor. Rakibin pas kanallarını önceden seziyor. Tek soru işareti sakatlık sorunları. Bu sezon 2. kez sakatlandı ve Ocak ortasına kadar forma giyemeyecek
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Fellaini'de geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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