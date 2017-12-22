 Bonfim sürprizi – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bonfim sürprizi

    Bonfim sürprizi

    Portekiz basını, Beşiktaş’ın Shakhtar’lı kanat için girişim yaptığını yazdı.

    Portekiz'in Ojogo gazetesi, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya attı. Siyah-beyazlı takımın, Shakhtar Donetsk'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Marlos Bonfim ile ilgilendiği ve devre arasında Ukraynalı yetkililerle masaya oturacağı kaydedildi. Haberde "Türkler Rafa Silva ile beraber Bonfim'i de istiyor" yorumları yapıldı. Ukraynalı oyuncu bu sezon Shakhtar Donetsk'le 26 maça çıkıp 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:09
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