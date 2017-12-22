Bonfim sürprizi

Portekiz'in Ojogo gazetesi, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya attı. Siyah-beyazlı takımın, Shakhtar Donetsk'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusuile ilgilendiği ve devre arasındayetkililerle masaya oturacağı kaydedildi. Haberde "Rafa Silva ile beraber Bonfim'i de istiyor" yorumları yapıldı. Ukraynalı oyuncu bu sezon Shakhtar Donetsk'le 26 maça çıkıp 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.