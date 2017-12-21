Gökhan Gönül’e FETÖ’den tarla kazığı!
Balıkesir’de FETÖ’den görevden alınan müdürler, Gönül’e, imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL’ye sattı. Bakanlık, bölgeyi planına almadı!
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
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Aslan’da büyük risk
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yaptığı 10 transfer ve T.Adam seçimiyle GS'yi bu duruma düşüren Dursun Özbek hala aday oluyor.İki aydır bağırarak gelen felakete önlem alama
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 10
Yorum
gösterin onlara türkün gücünü bu yorumlar besiktas dan ziyade türkiye icin.Maalesef kücük görülen bir ülke ve milletiz almanlarin gözünde.Bu da simdi süper bir firsatbize
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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
övünün bu takimla baskan yöneticiler senol hoca ve tek tek secilen futbolcular. Hepsi hem sportif hem de karakter acisindan pirlanta gibi.Türkiye nin gururu
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