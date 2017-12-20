 Vodafone Park’a gittim ben de Beşiktaşlı oldum – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Vodafone Park’a gittim ben de Beşiktaşlı oldum

    Vodafone Park’a gittim ben de Beşiktaşlı oldum

    “Geçen yıl Vodafone Park’a gittim, tüylerim hâlâ diken diken. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. İnsan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor

    Osmanlıspor'un golcü oyuncusu Serdar Gürler, Vodafone Park atmosferini beIN SPORTS'a yorumladı. Gürler'in yaşadıklarını şöyle özetledi: "İlk maçıma çıktım. Galatasaray'da o zaman Drogba falan var. Türk Telekom Stadyumu'na çıkıyoruz . Sonda Drogba ile beraberim. Herkes yürüyor, ben de dalmışım, Drogba'ya bakıyorum. 18-19 yaşındayım. Baktım o yürümeye başladı, bizimkiler gitmiş bile. Müthiş atmosfer. Galatasaray, o aralar iyi gidiyor, 'Bu stattan daha iyisi yok' dedim. Sonra Kadıköy'e gittik...

    İNANILMAZ BİR ATMOSFER
    O da sezonun ilk kez 11 başladığım maç, ilk geldiğim zaman. Bir ıslık vardı, inanılmazdı. Çok güzel atmosfer. Ama geçen sene Vodafone Park'a gittim. Tüylerim hâlâ diken diken. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum Beşiktaşlı da değilim. Ama insan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Şarkıları onlarla birlikte söylüyorum. Bende yalan yok."
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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