Vodafone Park’a gittim ben de Beşiktaşlı oldum
“Geçen yıl Vodafone Park’a gittim, tüylerim hâlâ diken diken. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. İnsan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor
İNANILMAZ BİR ATMOSFER
O da sezonun ilk kez 11 başladığım maç, ilk geldiğim zaman. Bir ıslık vardı, inanılmazdı. Çok güzel atmosfer. Ama geçen sene Vodafone Park'a gittim. Tüylerim hâlâ diken diken. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum Beşiktaşlı da değilim. Ama insan o stada girdiği zaman ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Şarkıları onlarla birlikte söylüyorum. Bende yalan yok."
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:32
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Toplam 1
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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