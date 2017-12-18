Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Oğuzhan Özyakup, Osmanlıspor maçı öncesinde verilen bir ödülle onurlandırıldı. Kara Kartal'ın 14. haftada Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada görev alan ve siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan 25 yaşındaki genç yıldız, plaketini Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı. Milli futbolcuya plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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