Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Oğuzhan Özyakup, Osmanlıspor maçı öncesinde verilen bir ödülle onurlandırıldı. Kara Kartal'ın 14. haftada Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada görev alan ve siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan 25 yaşındaki genç yıldız, plaketini Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı. Milli futbolcuya plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.