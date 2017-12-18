 Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi

    Oğuzhan Özyakup’a 200. maç plaketi
    Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Oğuzhan Özyakup, Osmanlıspor maçı öncesinde verilen bir ödülle onurlandırıldı. Kara Kartal'ın 14. haftada Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada görev alan ve siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan 25 yaşındaki genç yıldız, plaketini Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı. Milli futbolcuya plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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