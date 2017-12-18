 Mkhitaryan bombası! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Mkhitaryan bombası!

    Mkhitaryan bombası!

    'ta Talisca’nın kiralık olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, yönetimi harekete geçirdi. Daha önce siyah-beyazlıların Manchester United'dan Mata ile ilgilendiği iddia edilmişti. Kara Kartal'ın United'da kadroda düşünülmeyen Mkhitaryan'a kanca attığı öne sürüldü.

    Transfer dönemi yaklaştıkça 'ın, kadrosuna katmak istediği yıldız isimler de artıyor.

    Sezon sonunda Talisca'nın sözleşmesinin sona ereceği için orta sahaya mutlak bir takviye yapmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

    Daha önce Juan Mata ile ilgili haberler de çıkmasına rağmen Kartal'da asıl hedefin olduğu öne sürüldü. İngiliz devinin teknik direktörü Jose Mourinho, Mkhitaryan'ı artık kadrosunda düşünmediğini ve kendisine kulüp bulmasını söylediği iddiaları ortaya çıktı.

    Bu iddiaların ardından fırsat transferi kollayan Beşiktaş'ta bu transfer için adım atılacağı iddia edildi.

    28 yaşındaki futbolcu, Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlattı. Geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu, istediği süreyi bir türlü alamadı. Daha çok forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Mkhitaryan, ManU'da çıktığı 12 mücadelede 1 gol attı, 5 kez de asist yaptı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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