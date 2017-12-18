Mkhitaryan bombası!

Transfer dönemi yaklaştıkça Beşiktaş'ın, kadrosuna katmak istediği yıldız isimler de artıyor.

Sezon sonunda Talisca'nın sözleşmesinin sona ereceği için orta sahaya mutlak bir takviye yapmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Daha önce Juan Mata ile ilgili haberler de çıkmasına rağmen Kartal'da asıl hedefin Henrikh Mkhitaryan olduğu öne sürüldü. İngiliz devinin teknik direktörü Jose Mourinho, Mkhitaryan'ı artık kadrosunda düşünmediğini ve kendisine kulüp bulmasını söylediği iddiaları ortaya çıktı.





Bu iddiaların ardından fırsat transferi kollayan Beşiktaş'ta bu transfer için adım atılacağı iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcu, Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlattı. Geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu, istediği süreyi bir türlü alamadı. Daha çok forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Mkhitaryan, ManU'da çıktığı 12 mücadelede 1 gol attı, 5 kez de asist yaptı.