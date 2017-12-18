Forma için savaşıyoruz

Kartal'ın tecrübeli isimlerinden Medel, maç sonrası bir hayli mutluydu. Yıldız futbolcu, Osmanlı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtip, "Rakip sahada yaptığımız presle 5 gol bulduk. Takım içinde forma savaşı var. Ben de elimden geldiğince çalışıp, kendime 11'de yer bulmaya çalışıyorum" diye konuştu.