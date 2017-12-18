Forma için savaşıyoruz
Kartal'ın tecrübeli isimlerinden Medel, maç sonrası bir hayli mutluydu. Yıldız futbolcu, Osmanlı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtip, "Rakip sahada yaptığımız presle 5 gol bulduk. Takım içinde forma savaşı var. Ben de elimden geldiğince çalışıp, kendime 11'de yer bulmaya çalışıyorum" diye konuştu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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