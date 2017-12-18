 Forma için savaşıyoruz – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Forma için savaşıyoruz

    Forma için savaşıyoruz
    Kartal'ın tecrübeli isimlerinden Medel, maç sonrası bir hayli mutluydu. Yıldız futbolcu, Osmanlı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtip, "Rakip sahada yaptığımız presle 5 gol bulduk. Takım içinde forma savaşı var. Ben de elimden geldiğince çalışıp, kendime 11'de yer bulmaya çalışıyorum" diye konuştu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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