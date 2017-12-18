Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı...

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:



Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.

Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

