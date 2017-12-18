Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı...
Beşiktaş, Alexander Milosevic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:
Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.
Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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