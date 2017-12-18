 Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı... – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    resmen açıkladı! Yollar ayrıldı...

    Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı...

    , 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

    İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

    Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.

    Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

    Beşiktaş JK

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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