Keşke final olsa!

Alman ekibinin Şilili yıldızı Arturo Vidal, Devler Ligi’nde Beşiktaş ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade ederken, “Onlarla finalde karşılaşmak çok daha güzel olurdu" yorumunu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Şilili yıldız oyuncu Arturo Vidal, ülke basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir radyo programında konuşan Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi. Vidal, kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirirken "Beşiktaş ile çok zor iki maç oynayacağız. Dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Gary Medel ile karşılaşmak eğlenceli olacak. Neler olacağını birlikte göreceğiz. Umarım sahada görevimizi yerine getirir ve yolumuza devam etmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.



İLK MAÇ 20 ŞUBAT'TA

YILDIZ oyuncu, hem Beşiktaş hem de vatandaşı Medel ile finalde karşılaşmayı tercih ettiğini de söylerken şöyle devam etti: "İki Şilili olarak, Gary ile finalde karşı karşıya gelmek çok daha güzel olurdu ama bu turda karşılaşacağız. En iyi şekilde İstanbul'a gideceğiz ve umarım turu biz geçeriz." UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 20 Şubat'ta Almanya'da, rövanş ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Bu sezon B. Münih formasıyla 21 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Vidal, 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.