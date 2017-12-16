Keşke final olsa!
Alman ekibinin Şilili yıldızı Arturo Vidal, Devler Ligi’nde Beşiktaş ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade ederken, “Onlarla finalde karşılaşmak çok daha güzel olurdu" yorumunu yaptı.
İLK MAÇ 20 ŞUBAT'TA
YILDIZ oyuncu, hem Beşiktaş hem de vatandaşı Medel ile finalde karşılaşmayı tercih ettiğini de söylerken şöyle devam etti: "İki Şilili olarak, Gary ile finalde karşı karşıya gelmek çok daha güzel olurdu ama bu turda karşılaşacağız. En iyi şekilde İstanbul'a gideceğiz ve umarım turu biz geçeriz." UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 20 Şubat'ta Almanya'da, rövanş ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Bu sezon B. Münih formasıyla 21 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Vidal, 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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