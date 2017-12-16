Demba ba bilmecesi

Adı tekrar Beşiktaş ile anılan Senegalli forvet için kulübü Shanghai Shenhua, “Çalışmaları sürüyor” açıklamasını yaptı

Siyah-beyazlıların skorer forveti Cenk Tosun'un ayrılma ihtimaline karşın devre arasında kadroya bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın; eski golcüsü Demba Ba ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ba'nın bonservisine sahip Shanghai Shenhua kulübü de bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Demba Ba ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve oyuncunun halen rehabilitasyon aşamasında olduğu vurgulayan Çin kulübünün yetkilileri; kış döneminde İspanya'ya gidecek takıma Demba Ba'nın katılıp katılmayacağının henüz belirsizliğini koruduğu ifade ettiler. 7 yabancı futbolcusu bulunan Shanghai Shenhua'nın, yabancı kuralı nedeniyle Demba Ba ile yollarını ayırabilir.