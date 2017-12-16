Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ta taraftar krizi sürüyor.



Beşiktaş, geçen yıl Lyon maçından sonra gelecek ceza ihtimali nedeniyle Almanya'daki kritik maça taraftar götürmeyeceğini açıklamıştı. Bayern Münih de taraftarlarına yönelik bir duyuru yaptı ancak bu duyuru siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.



Alman devi 20 Şubat salı günü Allianz Arena'da oynanacak ilk maç için bilet isteyen üyelerine bir mesaj gönderdi. E-posta olarak gönderilen duyuruda Beşiktaş taraftarlarının stada girmemesi için çok ciddi güvenlik kontrolü yapılacağı aktarıldı.



Bayern Münih gönderdiği e-postada şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş taraftarları takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdı. Bundan dolayı 20 Şubat 2018 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır"



E-postada ayrıca izin verilmeyen biletler için ciddi giriş kontrolleri yapılacağı da belirtilirken taraftarların kullanmayacakları biletleri iptal etmeleri ve biletlerin kesinlikle Türkler'e satılmaması istendi.







Bayern Münih'li taraftarlar bundan 20 yıl önce iki kulübün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta Türklerin alışveriş yaptığı ucuzluk marketi olan Aldi'nin poşetlerini sallayarak Türk taraftarlara akılları sıra hakaret etmişlerdi.







FC Köln ve Dortmund taraftarları, Bayern Münih taraftarlarına sert tepki göstermiş, Türkiye ile Almanya arasında diplomatik kriz çıkmıştı.