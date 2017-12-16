 Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ten skandal uyarısı!

    Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!

    'ın 'nde eşleşmesi sportif alanın dışında da tartışmalara neden oluyor. Alman kulübünün taraftarlarına gönderdiği bir mesaj siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

    son 16 turunda ile eşleşen 'ta taraftar krizi sürüyor.

    Beşiktaş, geçen yıl Lyon maçından sonra gelecek ceza ihtimali nedeniyle Almanya'daki kritik maça taraftar götürmeyeceğini açıklamıştı. Bayern Münih de taraftarlarına yönelik bir duyuru yaptı ancak bu duyuru siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

    Alman devi 20 Şubat salı günü Allianz Arena'da oynanacak ilk maç için bilet isteyen üyelerine bir mesaj gönderdi. E-posta olarak gönderilen duyuruda Beşiktaş taraftarlarının stada girmemesi için çok ciddi güvenlik kontrolü yapılacağı aktarıldı.

    Bayern Münih gönderdiği e-postada şu ifadeleri kullandı:

    "Beşiktaş taraftarları takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdı. Bundan dolayı 20 Şubat 2018 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır"

    E-postada ayrıca izin verilmeyen biletler için ciddi giriş kontrolleri yapılacağı da belirtilirken taraftarların kullanmayacakları biletleri iptal etmeleri ve biletlerin kesinlikle Türkler'e satılmaması istendi.



    Bayern Münih'li taraftarlar bundan 20 yıl önce iki kulübün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta Türklerin alışveriş yaptığı ucuzluk marketi olan Aldi'nin poşetlerini sallayarak Türk taraftarlara akılları sıra hakaret etmişlerdi.



    FC Köln ve Dortmund taraftarları, Bayern Münih taraftarlarına sert tepki göstermiş, Türkiye ile Almanya arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN