Dünyadaki her takımı yenebilirler

Hilbert, “Beşiktaş dünyadaki her takımı yenebilir. Bayern’e karşı iyi organize olan, disiplinli, ofansta çok etkili anlayışlarını mükemmel biçimde uygulayabilirlerse galip gelebilirler” dedi

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Roberto Hilbert, Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hilbert, "Bence Beşiktaş'la Bayern Münih arasında gerçekten ilginç iki maç olacak. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş'a çok seviyorum, taraftara da hayranım. Bayern Münih'e gelecek olursak; bana göre dünyanın en iyi takımına sahipler ve dünyanın en iyi kulübü Bayern" ifadelerini kullandı. Bütçeler arasında karşılaştırılamayacak kadar farklar olduğunu belirten Roberto Hilbert şöyle devam etti:



TURU GEÇEBİLİRLER

"İLK maçın Münih'te olması Beşiktaş için avantaj. Çünkü herkes biliyor Beşiktaş'ın İstanbul'da nasıl oynuyor, taraftar atmosferi çok etkiyi oluyor. Beşiktaş, Münih'teki ilk karşılaşmada gerçekten çok iyi sonuç almalı. Böyle olursa Beşiktaş'ın ikinci maçta Bayern'i eleyebilir. Beşiktaş dünyadaki her takımı yenebilir. Eğer iyi organize olan, disiplinli, ofansta çok etkili anlayışlarını mükemmel biçimde Bayern Münih'e karşı uygulayabilirlerse galip gelebilirler. Bunlar olursa Beşiktaş'ın bir sonraki tura çıkabileceğine inanıyorum."



BEŞİKTAŞ'A OCAK AYINDA SAĞ BEK LAZIM

HİLBERT, takımdan ayrılışından bu yana Beşiktaş'ın sürekli, oyunu iki yönüyle oynayan bir sağ bek arayışında olduğunun hatırlatılması üzerine, "Gökhan Gönül iyi bir futbolcu; ama sezon içerisinde üç kulvarda yarışıyorsunuz ve Beşiktaş'ın bir sağ bek ihtiyacı var. Gökhan ya da bir başka oyuncu makine gibi her maç aynı performansı veremez. Ocak'ta iyi bir sağ bek getireceklerdir" dedi.



KAAN İYİ OYUNCU AMA FORMA ŞANSI ZOR

ALMAN oyuncu, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ın gündeminde olmasıyla ilgili olarak şu yorumu yaptı: "İyi bir futbolcu; ancak, Fortuna Düseldorft'taki performansına saygı duyuyorum; fakat Beşiktaş Türkiye'nin en iyi kulübü ve Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi. O nedenle böyle bir kulüpte oynamak için yüksek bir profile ve tecrübeye sahip olmak zorundasınız. Beşiktaş'ta oynamak kolay değil."



BEŞİKTAŞ 'IN EN İYİ FUTBOLCUSU PEPE

ROBERTO Hilbert, Portekizli yıldızı Pepe'ye de övgüler yağdırdı. Alman futbolcu, "Bana göre Beşiktaş'ın şu anda en iyi ve en önemli oyuncusu Pepe. Çok güçlü ve inanılmaz bir tecrübeye sahip. Asla pes etmiyor. Çok sayıda kupa kazandı. Mücadeleci, tam benim anlayışıma uygun bir futbolcu. O nedenle bana göre Beşiktaş'ta en iyi futbolcu Pepe'dir" ifadelerini kullandı