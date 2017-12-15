Dünyadaki her takımı yenebilirler
Hilbert, “Beşiktaş dünyadaki her takımı yenebilir. Bayern’e karşı iyi organize olan, disiplinli, ofansta çok etkili anlayışlarını mükemmel biçimde uygulayabilirlerse galip gelebilirler” dedi
TURU GEÇEBİLİRLER
"İLK maçın Münih'te olması Beşiktaş için avantaj. Çünkü herkes biliyor Beşiktaş'ın İstanbul'da nasıl oynuyor, taraftar atmosferi çok etkiyi oluyor. Beşiktaş, Münih'teki ilk karşılaşmada gerçekten çok iyi sonuç almalı. Böyle olursa Beşiktaş'ın ikinci maçta Bayern'i eleyebilir. Beşiktaş dünyadaki her takımı yenebilir. Eğer iyi organize olan, disiplinli, ofansta çok etkili anlayışlarını mükemmel biçimde Bayern Münih'e karşı uygulayabilirlerse galip gelebilirler. Bunlar olursa Beşiktaş'ın bir sonraki tura çıkabileceğine inanıyorum."
BEŞİKTAŞ'A OCAK AYINDA SAĞ BEK LAZIM
HİLBERT, takımdan ayrılışından bu yana Beşiktaş'ın sürekli, oyunu iki yönüyle oynayan bir sağ bek arayışında olduğunun hatırlatılması üzerine, "Gökhan Gönül iyi bir futbolcu; ama sezon içerisinde üç kulvarda yarışıyorsunuz ve Beşiktaş'ın bir sağ bek ihtiyacı var. Gökhan ya da bir başka oyuncu makine gibi her maç aynı performansı veremez. Ocak'ta iyi bir sağ bek getireceklerdir" dedi.
KAAN İYİ OYUNCU AMA FORMA ŞANSI ZOR
ALMAN oyuncu, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ın gündeminde olmasıyla ilgili olarak şu yorumu yaptı: "İyi bir futbolcu; ancak, Fortuna Düseldorft'taki performansına saygı duyuyorum; fakat Beşiktaş Türkiye'nin en iyi kulübü ve Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi. O nedenle böyle bir kulüpte oynamak için yüksek bir profile ve tecrübeye sahip olmak zorundasınız. Beşiktaş'ta oynamak kolay değil."
BEŞİKTAŞ 'IN EN İYİ FUTBOLCUSU PEPE
ROBERTO Hilbert, Portekizli yıldızı Pepe'ye de övgüler yağdırdı. Alman futbolcu, "Bana göre Beşiktaş'ın şu anda en iyi ve en önemli oyuncusu Pepe. Çok güçlü ve inanılmaz bir tecrübeye sahip. Asla pes etmiyor. Çok sayıda kupa kazandı. Mücadeleci, tam benim anlayışıma uygun bir futbolcu. O nedenle bana göre Beşiktaş'ta en iyi futbolcu Pepe'dir" ifadelerini kullandı
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:45
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
Dünyadaki her takımı yenebilirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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