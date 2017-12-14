Kayıp yıldızlar!

gol 1 asisti bulunan Quaresma 6 hafta; 3 gol 3 asisti bulunan Talisca da Süper Lig’de 4 haftadır ortalarda yok! Oğuzhan, Babel ve Tolgay da aynı süreyi suskun geçtiler

Beşiktaş'ın hücum hattındaki yıldız isimlerinin, Süper Lig'in son haftalarındaki kötü performansları dikkat çekiyor. Hücum hattını oluşturan ve maçların genelinde oynayan Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca ve Quaresma'nın lig maçlarındaki atak performanslarının azalması dikkat çekerken; kapanan takımlara karşı pozisyona girmekte zorlanan siyah-beyazlı takımda bu oyuncuların skora katkı yapmamasının son 6 maça kadar uzadığı görülüyor.



ORTADA YOKLAR

Bu sezon sadece1 golü bulunan Quaresma, 9'uncu haftadaki Başakşehir maçında yaptığı asist dışında 6 maçtır yokları oynuyor. 15 haftada 1 gol, 2 asisti bulunan Q7 beklentilerin bir hayli uzağında. Lig maçlarında yokları oynayan bir diğer oyuncu ise Talisca. Beşiktaş'ta kiralık olarak 2'nci sezonunu geçiren Brezilyalı son maçlarda yedek kalmaya da başladı. 15 haftada 3 gol 2 asist ile oynayan sambacı, gol atıp asist yaptığı Göztepe maçından bu yana kayıp.



DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Hücum hattının esas oyuncuları da son haftalarda skor katkısı açısından büyük düşüş içinde. İlk 11'in değişmez oyuncularının başında gelen Babel de 1 gol atıp 1 de asist yaptığı Göztepe maçından bu yana skora katkı veremedi. Oğuzhan ve Tolgay'ın da son dönemde skor katkısı yok denecek kadar az. Oğuzhan 2 asist ile oynarken henüz gol atamadı ve 5 maçtır asisti bulunmuyor. Tolgay Arslan da Göztepe maçındaki asistinden sonra 4 maçı sessiz geçti.