Kayıp yıldızlar!
gol 1 asisti bulunan Quaresma 6 hafta; 3 gol 3 asisti bulunan Talisca da Süper Lig’de 4 haftadır ortalarda yok! Oğuzhan, Babel ve Tolgay da aynı süreyi suskun geçtiler
ORTADA YOKLAR
Bu sezon sadece1 golü bulunan Quaresma, 9'uncu haftadaki Başakşehir maçında yaptığı asist dışında 6 maçtır yokları oynuyor. 15 haftada 1 gol, 2 asisti bulunan Q7 beklentilerin bir hayli uzağında. Lig maçlarında yokları oynayan bir diğer oyuncu ise Talisca. Beşiktaş'ta kiralık olarak 2'nci sezonunu geçiren Brezilyalı son maçlarda yedek kalmaya da başladı. 15 haftada 3 gol 2 asist ile oynayan sambacı, gol atıp asist yaptığı Göztepe maçından bu yana kayıp.
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Hücum hattının esas oyuncuları da son haftalarda skor katkısı açısından büyük düşüş içinde. İlk 11'in değişmez oyuncularının başında gelen Babel de 1 gol atıp 1 de asist yaptığı Göztepe maçından bu yana skora katkı veremedi. Oğuzhan ve Tolgay'ın da son dönemde skor katkısı yok denecek kadar az. Oğuzhan 2 asist ile oynarken henüz gol atamadı ve 5 maçtır asisti bulunmuyor. Tolgay Arslan da Göztepe maçındaki asistinden sonra 4 maçı sessiz geçti.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:21
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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