 Bir öyle bir böyle – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir öyle bir böyle

    Bir öyle bir böyle
    KARA Kartal, Şampiyonlar Ligi'nin başladığı Eylül ayının ilk haftasından bu yana lig ve Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkartan Beşiktaş, Devler Ligi'nin başlamasından sonra geçen 11 haftada sadece 4 galibiyet elde etti. Aynı süreçte beraberliklere abone olan Beşiktaş, 5 maçta berabere kalırken 2 de mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Süper Lig'in tersine 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Kartallar gruptan lider çıkmayı başardı. Beşiktaş'ın lig ve Avrupa arasındaki futbol farkı Kayseri'de yine bariz bir şekilde görüldü. Kayseri'de bırakılan 2 puan ile lig yarışındaki 18. puan kaybı oldu.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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