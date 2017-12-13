Bir öyle bir böyle

KARA Kartal, Şampiyonlar Ligi'nin başladığı Eylül ayının ilk haftasından bu yana lig ve Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkartan Beşiktaş, Devler Ligi'nin başlamasından sonra geçen 11 haftada sadece 4 galibiyet elde etti. Aynı süreçte beraberliklere abone olan Beşiktaş, 5 maçta berabere kalırken 2 de mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Süper Lig'in tersine 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Kartallar gruptan lider çıkmayı başardı. Beşiktaş'ın lig ve Avrupa arasındaki futbol farkı Kayseri'de yine bariz bir şekilde görüldü. Kayseri'de bırakılan 2 puan ile lig yarışındaki 18. puan kaybı oldu.