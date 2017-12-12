Şenol Güneş'ten Bayern Münih tepkisi!
Beşiktaş, 9-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Manisaspor ile 1-1 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:
Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam; "İyi bir takım ile oynadık. Koşan savaşan bir takım. Genç oyuncularla dinamik oynamaya çalıştılar, kazanabilir veya kaybedebilirlerdi. Biz de az oynayan oyuncuları oynatmaya çalıştık. Antrenman maçı anlamında. Aras sakatlandı, onun dışında fazla bir şey yok. Bir de kart fazla oldu. Bu tip maçlarda bu kadar olmaması gerekirdi. Bu oyuncular sahaya çıktıklarına göre onlardan memnunuz. Gayet iyiler. Bu hafta sonu Osmanlıspor maçı var, o maça hazırlanacağız" dedi.
Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Kamuoyu her şeyi konuşuyor. Bizim önümüzde ligde Osmanlıspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zamanı gelince bu maça çalışırız" şeklinde konuştu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:58
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Şenol Güneş'ten Bayern Münih tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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