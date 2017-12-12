27 günlük en ‘kritik’ fikstür
Beşiktaş, Bayern Münih'in de aralarında bulunduğu 27 günlük sürede birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak, rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekibi Bayern maçından önce lig ile başlayıp 27 günde 6 kritik maça çıkacak. Konya'da başlayacak mücadele 14 Mart tarihinde İstanbul'da sona erecek. İşte Beşiktaş'ı 27 günde bekleyen zorlu fikstür:
18.02.2018 Konya - Beşiktaş
20.02.2018 Bayern- Beşiktaş
25.02.2018 Beşiktaş - F.Bahçe
04.03.2018 Trabzon - Beşiktaş
11.03.2018 Beşiktaş - G.Birliği
14.03.2018 Beşiktaş - Bayern
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:39
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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