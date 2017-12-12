27 günlük en ‘kritik’ fikstür

Beşiktaş, Bayern Münih'in de aralarında bulunduğu 27 günlük sürede birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak, rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekibi Bayern maçından önce lig ile başlayıp 27 günde 6 kritik maça çıkacak. Konya'da başlayacak mücadele 14 Mart tarihinde İstanbul'da sona erecek. İşte Beşiktaş'ı 27 günde bekleyen zorlu fikstür:



18.02.2018 Konya - Beşiktaş

20.02.2018 Bayern- Beşiktaş

25.02.2018 Beşiktaş - F.Bahçe

04.03.2018 Trabzon - Beşiktaş

11.03.2018 Beşiktaş - G.Birliği

14.03.2018 Beşiktaş - Bayern