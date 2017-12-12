 27 günlük en ‘kritik’ fikstür – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    27 günlük en ‘kritik’ fikstür

    27 günlük en ‘kritik’ fikstür

    Beşiktaş, Bayern Münih'in de aralarında bulunduğu 27 günlük sürede birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak, rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekibi Bayern maçından önce lig ile başlayıp 27 günde 6 kritik maça çıkacak. Konya'da başlayacak mücadele 14 Mart tarihinde İstanbul'da sona erecek. İşte 'ı 27 günde bekleyen zorlu fikstür:

    18.02.2018 Konya - Beşiktaş
    20.02.2018 Bayern- Beşiktaş
    25.02.2018 Beşiktaş - F.Bahçe
    04.03.2018 Trabzon - Beşiktaş
    11.03.2018 Beşiktaş - G.Birliği
    14.03.2018 Beşiktaş - Bayern

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    27 günlük en ‘kritik’ fikstür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN