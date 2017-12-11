U-17 derbisi Beşiktaş’ın

U-17'DE Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 4-2'lik skorla siyah- beyazlılar oldu. Maçın ilk yarısını 2-0 üstün tamamlayan Kara Kartal, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri, Oğuzhan (3) ve Ahmet'ten geldi.