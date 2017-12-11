 U-17 derbisi Beşiktaş’ın – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    U-17 derbisi Beşiktaş’ın

    U-17 derbisi Beşiktaş’ın
    U-17'DE Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 4-2'lik skorla siyah- beyazlılar oldu. Maçın ilk yarısını 2-0 üstün tamamlayan Kara Kartal, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri, Oğuzhan (3) ve Ahmet'ten geldi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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